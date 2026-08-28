Bolojan anunță că România riscă să piardă încă 100 de milioane de euro din PNRR. Decizia luată pentru Craiova și Turceni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 21:23

România ar putea pierde până la 100 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după ce închiderea unor capacități energetice pe lignit de la Turceni și Craiova ar urma să fie amânată, a declarat vineri premierul interimar Ilie Bolojan.

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