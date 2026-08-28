Bolojan anunță că România riscă să piardă încă 100 de milioane de euro din PNRR. Decizia luată pentru Craiova și Turceni

România ar putea pierde până la 100 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după ce închiderea unor capacități energetice pe lignit de la Turceni și Craiova ar urma să fie amânată, a declarat vineri premierul interimar Ilie Bolojan.
Bolojan a explicat că măsura este determinată de întârzierile acumulate în proiectele de înlocuire a capacităților pe cărbune și de necesitatea menținerii furnizării căldurii pentru populația din Craiova în sezonul rece.
„Ne aflăm în situația în care nu putem opri anumite centrale. La Craiova, de exemplu, închiderea lor ar însemna ca orașul să rămână fără căldură în iarna viitoare”, a afirmat Ilie Bolojan la un post TV.
Premierul interimar a arătat că România și-a asumat prin PNRR reducerea producției de energie pe cărbune și înlocuirea treptată a centralelor cu unități mai puțin poluante, inclusiv centrale pe gaz. Nerespectarea termenelor asumate poate atrage corecții financiare din partea Comisiei Europene.
Întârzierile la proiecte pot afecta jaloanele din PNRR
Potrivit lui Bolojan, cele două grupuri energetice programate inițial pentru închidere la finalul lunii august nu vor fi retrase acum din exploatare. Decizia va fi reprogramată, ceea ce înseamnă că România nu va respecta jalonul de decarbonizare convenit în cadrul PNRR.
Premierul a pus situația pe seama proiectelor întârziate în ultimii ani, susținând că investițiile necesare pentru înlocuirea capacităților pe lignit nu au fost finalizate la timp.
Pierderile legate de decarbonizare s-ar putea ridica la cel mult 100 de milioane de euro, a estimat acesta. Suma s-ar adăuga celor aproximativ 700 de milioane de euro pe care România riscă să nu îi mai primească din cauza întârzierii adoptării noii legi a salarizării în sistemul public.
România riscă să piardă și finanțări avantajoase pentru autostrăzi
Ilie Bolojan a vorbit și despre proiectele care nu pot fi terminate în termenul limită al PNRR. În cazul unor investiții, inclusiv din infrastructura rutieră, finanțarea a fost mutată de la granturi la împrumuturi, din cauza riscului ca lucrările să nu fie finalizate la timp.
Problema, spune premierul interimar, este că împrumuturile din PNRR au condiții mai avantajoase decât creditele pe care România ar trebui să le contracteze de pe piață. Dobânda pentru finanțarea europeană este de circa 3%, în timp ce împrumuturile de pe piețele financiare pot avea costuri semnificativ mai ridicate.
Bolojan a susținut că România se confruntă cu două tipuri de pierderi: fonduri nerambursabile ratate din cauza jaloanelor neîndeplinite și acces redus la împrumuturi europene ieftine pentru proiectele întârziate.