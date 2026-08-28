Legea integrității a fost publicată în Monitorul Oficial. Ce se schimbă pentru demnitari și aleșii declarați incompatibili

Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității a fost publicată vineri seară în Monitorul Oficial, după ce a fost promulgată în aceeași zi de președintele Nicușor Dan. Actul normativ introduce noi reguli privind transparența averilor și intereselor financiare ale demnitarilor, dar și consecințele pentru persoanele în cazul cărora au fost constatate definitiv incompatibilități sau conflicte de interese.
Publicarea legii vine după un traseu legislativ marcat de sesizarea Curții Constituționale și de modificările operate de Parlament pentru punerea actului normativ în acord cu decizia CCR.
Nicușor Dan a promulgat legea după decizia CCR
Președintele României a promulgat vineri legea în forma transmisă de Parlament, însă a precizat că își menține argumentele formulate anterior în fața Curții Constituționale.
„Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale”, a afirmat Nicușor Dan.
Șeful statului sesizase CCR pe 10 august, susținând că anumite prevederi ale actului normativ contravin unor norme și principii constituționale.
Pe 17 august, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională sintagma „persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți” din Legea ANI. În același timp, judecătorii constituționali au stabilit că este constituțional amendamentul prin care persoanele alese care sunt găsite incompatibile sau în conflict de interese își pierd funcțiile.
După decizia CCR, legea a revenit în Parlament pentru a fi pusă în acord cu hotărârea Curții.
Averile demnitarilor redevin publice
Forma adoptată în final de Parlament include prevederea referitoare la publicitatea averilor demnitarilor. În baza declarațiilor de avere și de interese completate de persoanele vizate, Agenția Națională de Integritate va genera o fișă publică privind interesele financiare.
Noua fișă va începe să fie completată de la 1 ianuarie 2027 și va rămâne disponibilă pe pagina de internet a ANI timp de cinci ani de la data publicării.
Parlamentul a eliminat însă o prevedere referitoare la publicarea declarațiilor de interese financiare pentru soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți cu o serie de demnitari și oficiali.
Eliminarea a fost făcută printr-un amendament al USR. Prevederea inițială stabilea că ANI urma să publice aceste declarații în cel mult 60 de zile de la generare și viza, printre alții, președintele României, parlamentarii, premierul, membrii Guvernului, secretarii de stat, consilierii de stat și președinții consiliilor județene.
Ce se întâmplă cu aleșii aflați în incompatibilitate sau conflict de interese
Legea stabilește și efectele constatării definitive a unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese.
Pentru persoanele în cazul cărora această situație fusese constatată definitiv înainte de intrarea în vigoare a legii și pentru care nu expirase încă perioada de trei ani aferentă interdicției prevăzute de legislație, încetarea funcției, demnității publice sau mandatului se produce de drept la 30 de zile de la intrarea în vigoare a noului act normativ.
Textul legii prevede:
„Persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Persoanelor față de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese după intrarea în vigoare a prezentei legi le încetează funcția, demnitatea publică ori mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătorești, după caz”, prevede actul normativ.