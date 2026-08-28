Legea integrității a fost publicată în Monitorul Oficial. Ce se schimbă pentru demnitari și aleșii declarați incompatibili

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 23:31

Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității a fost publicată vineri seară în Monitorul Oficial, după ce a fost promulgată în aceeași zi de președintele Nicușor Dan. Actul normativ introduce noi reguli privind transparența averilor și intereselor financiare ale demnitarilor, dar și consecințele pentru persoanele în cazul cărora au fost constatate definitiv incompatibilități sau conflicte de interese.

Distribuie articolul