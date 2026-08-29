Cătălin Predoiu, după întâlnirea cu Mike Rogers: Investițiile americane în România înseamnă mai multă securitate și prosperitate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 aug. 2026, 14:16

Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu a discutat sâmbătă cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților a SUA, despre consolidarea Parteneriatului Strategic România-SUA. Cu acest prilej, oficialul român a subliniat că dezvoltarea relației economice cu Statele Unite, inclusiv prin atragerea unor investiții americane de ordinul zecilor de miliarde de dolari, ar avea efecte directe asupra securității și prosperității României și Europei.

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