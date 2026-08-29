Cătălin Predoiu, după întâlnirea cu Mike Rogers: Investițiile americane în România înseamnă mai multă securitate și prosperitate

Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu a discutat sâmbătă cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților a SUA, despre consolidarea Parteneriatului Strategic România-SUA. Cu acest prilej, oficialul român a subliniat că dezvoltarea relației economice cu Statele Unite, inclusiv prin atragerea unor investiții americane de ordinul zecilor de miliarde de dolari, ar avea efecte directe asupra securității și prosperității României și Europei.
Întâlnirea dintre Cătălin Predoiu și Mike Rogers a avut loc cu prilejul vizitei în România a unei delegații a Congresului SUA, condusă de președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților.
Discuțiile au vizat evoluțiile de securitate din regiune, importanța strategică a Mării Negre, consolidarea relației transatlantice și perspectivele aprofundării cooperării dintre România și Statele Unite.
Predoiu: Investițiile americane pot consolida securitatea României
Cătălin Predoiu a pus accent pe necesitatea dezvoltării componentei economice a Parteneriatului Strategic România-SUA. Ministrul consideră că România trebuie să atragă investiții americane majore, care să contribuie atât la dezvoltarea economică, cât și la consolidarea securității.
„Pentru România, relația cu Statele Unite reprezintă un rol cheie din punct de vedere securitar. Programul SAFE este în stadiu incipient, pilonul european de apărare este în construcție, va dura ani de zile până când va fi funcțional deplin. De aceea, ținând cont de contextul securitar regional și de perspectivele acestuia, relațiile cu SUA și NATO sunt esențiale pentru securitatea țării noastre”, a declarat Cătălin Predoiu, potrivit unui comunicat al MAI.
Ministrul a susținut că Guvernul României trebuie să facă mai mult pentru consolidarea relației economice cu SUA și pentru atragerea unor investiții americane de amploare.
„Guvernul României trebuie să facă mai mult pentru consolidarea relației economice cu SUA, odată redobândită capacitatea constituțională deplină, pentru generarea de proiecte economice de mare anvergură, pentru atragerea de investiții americane de ordinul zecilor de miliarde în proiecte cu capacitate de tractare a economiei de mâine, dar și cu efect indirect în creșterea securității”, a afirmat ministrul.
]n context, Predoiu a explicat că investițiile americane au și un efect strategic, contribuind la creșterea nivelului de securitate al statului în care sunt realizate.
„Investițiile americane au această particularitate de a avea ca efect colateral creșterea nivelului de securitate al țării în care se investește”, a mai spus acesta.
„Mai multă siguranță și prosperitate pentru cetățeanul român”
În opinia lui Predoiu, instalarea unui nou guvern cu puteri depline ar trebui să permită reluarea proiectelor de cooperare economică cu Statele Unite.
„Instalarea unui nou guvern cu puteri depline trebuie să aducă o redemarare a proiectelor de cooperare economică cu SUA, așa cum am făcut-o pe durata mandatului meu pe linia de afaceri interne, ordine și siguranță publică, combaterea crimei transfrontaliere, a migrației ilegale, traficului de droguri, terorismului și cybercriminalității”, a declarat ministrul.
Ministrul a legat în mod direct consolidarea relației economice cu Washingtonul de securitatea României și a Europei: „O relație cu SUA dezvoltată substanțial economic înseamnă mai multă siguranță și prosperitate pentru cetățeanul român și pentru România, mai multă securitate și pentru Europa”.
Cooperarea în domeniul securității, pe agenda discuțiilor
În cadrul întrevederii au fost abordate și amenințările hibride, criminalitatea organizată transfrontalieră, riscurile cibernetice și securitatea infrastructurilor critice.
Cătălin Predoiu a evidențiat cooperarea dintre Ministerul Afacerilor Interne și agențiile americane de aplicare a legii și securitate internă, inclusiv FBI, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, Homeland Security Investigations și U.S. Customs and Border Protection.
Delegația Congresului SUA se află în România în perioada 28-31 august 2026 și este condusă de Mike Rogers. Din delegație face parte și congresmanul Eric Sorensen, membru al Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților. La întâlnirea cu Predoiu a participat și ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg.