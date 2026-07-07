Rareș Bogdan: „Dezastrul economic marca Bolojan putea fi evitat!”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 iul. 2026, 22:54

Într-o declarație extrem de virulentă, europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat un atac direct la adresa strategiei fiscale a Guvernului Bolojan și a modului în care este gestionată criza deficitului bugetar.

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