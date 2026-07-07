România, fondator al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Nicușor Dan: ”Vom găzdui un birou regional”

Publicat 7 iul. 2026, 19:01 Actualizat 7 iul. 2026, 19:03

Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat marţi, de la Summitul NATO, că România, alături de alți aliați, s-a alăturat declarației coordonate de Canada privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (Defence, Security and Resilience Bank – DSRB). Șeful statului a subliniat că țara noastră este membru fondator al noii instituții financiare multilaterale și că găzdui un birou regional al acesteia.

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