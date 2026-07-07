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Politica· 1 min citire

România, fondator al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Nicușor Dan: ”Vom găzdui un birou regional”

FOTO: Presidency

FOTO: Presidency

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 iul. 2026, 19:01
Actualizat7 iul. 2026, 19:03

Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat marţi, de la Summitul NATO, că România, alături de alți aliați, s-a alăturat declarației coordonate de Canada privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (Defence, Security and Resilience Bank – DSRB). Șeful statului a subliniat că țara noastră este membru fondator al noii instituții financiare multilaterale și că găzdui un birou regional al acesteia.

”Va contribui la consolidarea capacităţii statelor membre de a finanţa investiţii în apărare”

”România s-a alăturat azi la Ankara Aliaţilor care au semnat Declaraţia privind intenţia comună de înfiinţare a Băncii pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă, coordonată de Canada”, a scrie preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook.

Liderul de la Cotroceni a precizat că ”noua instituţie financiară multilaterală va contribui la consolidarea capacităţii statelor membre de a finanţa investiţii în domeniul apărării şi securităţii, prin extinderea accesului la capital, reducerea costurilor de finanţare şi sprijinirea dezvoltării capacităţilor industriale, cu un accent deosebit pe întreprinderile mici şi mijlocii”. 

România va găzdui un birou regional al DSRB

”În calitate de membru fondator, România îşi reafirmă angajamentul de a contribui la dezvoltarea acestui nou instrument de cooperare şi este onorată să găzduiască unul dintre birourile regionale ale Băncii”, subliniază preşedintele Nicuşor Dan. 

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