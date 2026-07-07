Cristina Butura (deputat AUR): „Statul român îi abandonează pe pacienții pentru care timpul înseamnă viață”

Publicat 7 iul. 2026, 18:19 Actualizat 7 iul. 2026, 18:20

„Mii de români diagnosticați cu boli rare, forme agresive de cancer sau alte afecțiuni grave sunt condamnați să lupte nu doar cu boala, ci și cu nepăsarea statului. Pentru mulți dintre ei, medicamentele utilizate off-label, recomandate de medici și susținute de dovezi științifice și ghiduri medicale internaționale, reprezintă singura șansă la viață.

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