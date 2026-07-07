Cristina Butura (deputat AUR): „Statul român îi abandonează pe pacienții pentru care timpul înseamnă viață”

„Mii de români diagnosticați cu boli rare, forme agresive de cancer sau alte afecțiuni grave sunt condamnați să lupte nu doar cu boala, ci și cu nepăsarea statului. Pentru mulți dintre ei, medicamentele utilizate off-label, recomandate de medici și susținute de dovezi științifice și ghiduri medicale internaționale, reprezintă singura șansă la viață.
România este, în prezent, singurul stat din Uniunea Europeană care nu are un mecanism de compensare a medicamentelor utilizate off-label. Deși aceste tratamente sunt prescrise de medici în situațiile în care nu există alte alternative terapeutice și sunt utilizate pe baza ghidurilor medicale și a dovezilor științifice, pacienții sunt obligați să suporte integral costurile, care pot ajunge la mii de lei pentru fiecare tratament. În multe cazuri, accesul la aceste medicamente face diferența dintre viață și moarte.
Și totuși, statul român îi obligă pe acești pacienți să suporte integral costul tratamentelor, deși contribuie lună de lună la sistemul public de sănătate. Este o nedreptate care trebuie să înceteze.
Solicit Guvernului și Ministerului Sănătății să introducă de urgență un mecanism de compensare pentru medicamentele utilizate off-label, astfel încât niciun pacient să nu mai fie condamnat din cauza lipsei banilor.
Ani la rând, PSD, PNL, USR și UDMR au promis reformarea sistemului sanitar, digitalizare și acces rapid la tratamente moderne. În realitate, promisiunile au rămas doar vorbe, iar pacienții au fost lăsați să se descurce singuri în cele mai dificile momente ale vieții lor.
Nu este normal ca un om care și-a plătit toată viața contribuțiile la sănătate să fie pus în situația de a alege între șansa la viață și posibilitățile financiare ale familiei sale. Rolul statului este să protejeze viața cetățenilor, nu să îi abandoneze atunci când au cea mai mare nevoie de sprijin.
Voi solicita ministrului Sănătății explicații privind motivele întârzierii și un calendar clar pentru introducerea acestui mecanism de compensare. Românii au dreptul să știe când statul va începe să își respecte obligațiile față de pacienți.
Sănătatea nu poate fi guvernată prin promisiuni și amânări. Fiecare zi de întârziere înseamnă pacienți care își pierd speranța și, uneori, chiar viața.
Pacienții nu mai pot aștepta. Guvernul trebuie să acționeze acum”, a declarat deputatul AUR, Cristina Butura.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026