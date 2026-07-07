De ce sunt alegerile anticipate o misiune aproape imposibilă în acest moment: Argumentele președintelui AEP

Alegerile anticipate, un blocaj legislativ major în România. Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, avertizează că actualul cadru legal face aproape imposibilă organizarea fără sincope a unui scrutin parlamentar înainte de termen. Potrivit șefului AEP, întreaga birocrație și procedurile electorale în vigoare sunt concepute exclusiv pentru calendarul alegerilor la termen, lăsând sistemul nepregătit pentru un scenariu de criză.
Deși Constituția României oferă o fereastră de cel mult trei luni pentru organizarea alegerilor anticipate după dizolvarea Parlamentului, legislația electorală secundară blochează complet acest scenariu. Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, avertizează că Legea 208/2015 – pilonul de bază al alegerilor parlamentare – a fost gândită exclusiv pentru un scrutin la termen, fiind total incompatibilă cu o procedură de urgență.
Toate etapele și termenele birocratice din prezent devin imposibil de aplicat într-un context de criză politică, lăsând autoritățile în fața unui paradox: pentru a respecta textul fundamental al Constituției, instituțiile ar fi forțate să încalce legile organice care guvernează organizarea efectivă a votului.
Birocrația de criză: OUG-ul și cele cinci hotărâri de Guvern care ar trebui adoptate într-o singură zi
Pentru ca România să se poată încadra în termenul constituțional de 90 de zile, aparatul administrativ ar trebui să execute o manevră juridică de o viteză fără precedent. Șeful AEP explică faptul că scurtarea etapelor obligatorii ar necesita ca, exact în ziua în care Parlamentul este dizolvat, Executivul să adopte o ordonanță de urgență și cel puțin cinci hotărâri de Guvern simultan.
Pe lângă faptul că o asemenea viteză ar călca în picioare toate normele minime privind transparența decizională și consultarea publică, apare o problemă de legitimitate și putere politică. Într-un astfel de scenariu, țara nu ar mai avea un Parlament funcțional care să valideze ordonanțele și, cel mai probabil, nici un Guvern cu puteri depline care să poată emite acte normative atât de complexe, generând un blocaj instituțional complet.
Vulnerabilități majore: Drepturile candidaților și pericolul blocării votului din diaspora
O eventuală comprimare forțată a calendarului electoral ar lovi direct în calitatea și corectitudinea procesului de vot. Adrian Țuțuianu atrage atenția că termenele strânse ar lăsa partidele și independenții fără timpul fizic necesar pentru strângerea zecilor de mii de semnături de susținere, iar magistrații ar fi sufocați de soluționarea contestațiilor în doar câteva ore în loc de zile.
Cele mai severe efecte s-ar înregistra însă în afara granițelor. Ministerul Afacerilor Externe s-ar găsi în imposibilitatea logistică de a organiza rețeaua de secții de votare din străinătate într-un timp record. Mai mult, mecanismul votului prin corespondență – care depinde de timpi rigizi de tipărire, expediere și retur prin poștă a plicurilor cu buletine – ar deveni complet inutilizabil. Toate aceste disfuncționalități adunate riscă, în viziunea șefului AEP, să ducă la o încălcare sistemică a drepturilor electorale ale cetățenilor.
Codul Electoral, singurul colac de salvare pentru viitor
În fața acestei realități rigide, concluzia Autorității Electorale Permanente este una de un realism brutal: în formula legislativă actuală, instituțiile statului nu pot face aproape nimic pentru a gestiona curat un scrutin anticipat. Singura soluție viabilă pe termen lung rămâne unificarea tuturor legilor împrăștiate într-un viitor Cod Electoral, care să conțină un capitol distinct și proceduri accelerate speciale pentru momentele de criză politică.
Deși AEP are expertiza tehnică necesară pentru a redacta un astfel de proiect de lege, punerea lui în aplicare rămâne strict la latitudinea unei majorități parlamentare și a unui Guvern stabil, dornice să reformeze regulile jocului politic înainte ca o nouă criză să blocheze țara.