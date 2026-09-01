Banii din PNRR, împărțiți pe relații. Legăturile dubioase cu Ilie Bolojan și fostul vicepremier șpăgar -VIDEO

Sute de milioane de euro din PNRR au ajuns la fonduri de investiții, iar cea mai mare sumă, respectiv 45 de milioane de euro, a fost acordată unui fond condus de unul dintre prietenii controversatului Dragoș Anastasiu, apropiat al lui Ilie Bolojan. Potrivit Realitatea PLUS, în total, 380 de milioane de euro au fost puse la dispoziția acestor fonduri, iar modul în care au fost selectate companiile ridică semne de întrebare: criteriul ar fi fost unul cât se poate de simplu, „primul venit, primul servit”.
Fondul cu legături în cercul lui Bolojan a primit 45 de milioane de euro din PNRR
În timp ce românii așteaptă autostrăzi, spitale, școli și investiții care să schimbe economia, sute de milioane de euro din PNRR au intrat într-un mecanism financiar sofisticat. Potrivit datelor obținute de startupcafe.ro, de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, 20 de fonduri de investiții românești și străine au primit capital de 380 de milioane de euro din PNRR, pentru a acorda finanțări unor firme private din România, dar și din alte țări din regiune.
Selecția s-a făcut pe principiul „primul venit, primul servit”, lucru menționat explicit în documentația oficială a Fondului European de Investiții, iar aplicațiile erau analizate continuu. Asta înseamnă că ordinea depunerii cererilor a avut un rol esențial în mecanism.
Cea mai mare sumă din întregul program a revenit fondului de investiții Catalyst NXT Ventures III: 45 de milioane de euro, condus de omul de afaceri Marius Ghenea. Lucru ce poate ridica semne de întrebare, ținând cont că acesta este un bun și vechi prieten al fostului vicepremier Dragoș Anastasiu, unul dintre oamenii din cercul lui Ilie Bolojan.
”Tu mi-ai fost de folos în foarte multe situații, Dragoș, și-ți mulțumesc pentru asta. Și eu, dacă am putut să ajut și ai văzut că dacă pot să ajut cu orice, mai ales pe... pe această cauză a antreprenorilor românesc, o fac cu mare bucurie și mai ales alături de tine. Invitațiile vor curge în continuare de la mine către tine pentru diversele programe și evenimente pe care le organizăm pe zona asta de antreprenoriat și mă bucur că participi și vrei să participi”, a declarat Marius Ghenea.
Controversele privind apropierea dintre Dragoș Anastasiu și Ilie Bolojan
Apropierea dintre Dragoș Anastasiu și Ilie Bolojan a fost discutată în repetate rânduri în spațiul public. În 2025, când era președinte interimar al României, Ilie Bolojan l-a numit pe Anastasiu consilier onorific pentru relația cu mediul de afaceri. Iar câteva luni mai târziu, după ce a ajuns premier, Bolojan l-a susținut pentru postul de vicepremier pentru reformă.
Dragoș Anastasiu a plecat însă din Palatul Victoria după ce a recunoscut, în urma unei anchete Realitatea PLUS, că a dat șpagă.
”Există două tipuri de șpăgi. Există șpăgi de supraviețuire și există șpăgi de îmbogățire. Din punctul nostru de vedere, treaba a fost din zona de supraviețuire”, a spus Anastasiu.
Potrivit datelor de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cele 20 de fonduri atrag în total peste 3 miliarde de euro, de la investitori privați și publici, din Europa. Însă, conform estimărilor, investițiile în România ale celor 20 de fonduri vor fi de circa 600 milioane euro.