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Politica· 1 min citire

Guvernul reorganizează Ministerul Mediului: 20 de posturi dispar. Ce se schimbă în instituție

Diana Buzoianu, ministrul Mediului

Diana Buzoianu, ministrul Mediului

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 14:47

Guvernul a aprobat joi reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, măsură care prevede reducerea schemei de personal de la 531 la 511 posturi, potrivit unui comunicat transmis de Executiv.

Decizia a fost adoptată printr-o hotărâre care modifică actul normativ privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Ce posturi sunt eliminate după decizia adoptată de Guvern

În urma reorganizării, ministerul va elimina 20 de posturi. Printre acestea se află patru poziții din cabinetele demnitarilor, trei posturi ocupate în baza contractelor individuale de muncă, patru funcții de conducere și zece posturi de execuție corespunzătoare funcțiilor publice.

Totodată, Executivul a decis înființarea unei funcții de conducere.

Guvernul precizează că restructurarea include și modificări în organizarea internă a unor direcții și structuri din minister. Scopul măsurilor este eficientizarea activității instituției și alinierea organigramei la atribuțiile și responsabilitățile actuale ale Ministerului Mediului.

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