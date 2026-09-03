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Politica· 1 min citire
Guvernul reorganizează Ministerul Mediului: 20 de posturi dispar. Ce se schimbă în instituție
Diana Buzoianu, ministrul Mediului
Guvernul a aprobat joi reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, măsură care prevede reducerea schemei de personal de la 531 la 511 posturi, potrivit unui comunicat transmis de Executiv.
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