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Ședință de urgență la Ministerul Mediului, pe fondul prognozelor de fenomene meteo extreme

Furtunile și inundatiile au făcut prăpăd

Furtunile și inundatiile au făcut prăpăd

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 21:30
Actualizat19 iul. 2026, 21:38

Ședință de urgență duminică seară, la Ministreul Mediului, pe fondul fenomenelor meteo extreme din această după-amiază și, în special a prognozei pentru următoarele ore.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat Comitetul ministerial pentru situații de urgență după avertizările transmise de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele ore, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru protejarea populației.

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Specialiștii au arătat că fenomenele extreme care deja s-au manifestat în cursul după-amiezii de duminică pot evolua rapid în perioada următoare.

„Prioritatea noastră este protejarea oamenilor. Toate instituțiile din coordonarea Ministerului Mediului monitorizează permanent evoluția fenomenelor meteorologice și hidrologice. În funcție de evoluția situației, vom lua imediat toate măsurile necesare pentru limitarea efectelor și protejarea comunităților. ANM va emite avertizări Nowcasting acolo unde situația o impune”, a transmis Buzoianu.

ANM a emis mai multe avertizări meteorologice de Cod Galben și Cod Portocaliu, valabile în perioada 19–21 iulie, care vizează fenomene de instabilitate atmosferică severă, cu averse torențiale, vijelii, grindină și intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării.

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