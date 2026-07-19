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Vremea· 1 min citire
Ședință de urgență la Ministerul Mediului, pe fondul prognozelor de fenomene meteo extreme
Furtunile și inundatiile au făcut prăpăd
Publicat19 iul. 2026, 21:30
Actualizat19 iul. 2026, 21:38
Ședință de urgență duminică seară, la Ministreul Mediului, pe fondul fenomenelor meteo extreme din această după-amiază și, în special a prognozei pentru următoarele ore.
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