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Alertă hidrologică. Cod galben de inundații pe mai multe râuri din județul Prahova, până la miezul nopții

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 16:04

Hidrologii au emis, sâmbătă, o atenționare Cod galben de inundații, ce vizează până la miezul nopții mai multe râuri din județul Prahova.

Care sunt râurile vizate

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a transmis că între orele 15:00 - 00:00, ca urmare a precipitațiilor înregistrate, a celor prognozate și a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție pe râurile din bazinele hidrografice:

  • Prahova - bazin amonte S.H. Câmpina și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Câmpina - amonte S.H. Prahova,

  • Teleajen - bazin amonte Acumularea Măneciu și afluenții aferenți sectoului aval Acumularea Măneciu (județul Prahova).

Fenomenele hidrologice prognozate se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Doftana și Vărbilău.

Atenționarea a fost transmisă tuturor instituțiilor abilitate

Atenționarea a fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională 'Apele Române', Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A., Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița și Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova.

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