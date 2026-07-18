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Alertă hidrologică. Cod galben de inundații pe mai multe râuri din județul Prahova, până la miezul nopții
FOTO: Arhivă
Hidrologii au emis, sâmbătă, o atenționare Cod galben de inundații, ce vizează până la miezul nopții mai multe râuri din județul Prahova.
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