Advertising
Advertising
Vremea· 1 min citire
Alertă de la ANM. Avertizări nowcasting Cod portocaliu de averse și descărcări electrice, sâmbătă după-amiază
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Meteorologii au emis, sâmbătă, mai multe avertizări nowcasting Cod portocaliu de averse și descărcări electrice, valabile în ora următoare în zone din Muntenia și Moldova.
Citește și
- 10:02România, împărțită între caniculă și furtuni violente, cu grindină. Meteorologii au emis noi coduri GALBENE
- 21:26Super El Niño ar putea deveni cel mai puternic din istorie: risc major de fenomene meteo extreme
- 18:50Bucureștiul intră într-un weekend de foc. Temperaturi de 38 de grade. Duminică va fi cea mai grea zi
- 11:14Cod galben în București. Weekend de foc cu temperaturi de 36 de grade și nopți tropicale
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News