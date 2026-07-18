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Alertă de la ANM. Avertizări nowcasting Cod portocaliu de averse și descărcări electrice, sâmbătă după-amiază

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 15:26

Meteorologii au emis, sâmbătă, mai multe avertizări nowcasting Cod portocaliu de averse și descărcări electrice, valabile în ora următoare în zone din Muntenia și Moldova.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis că până la ora 15:45, în județul Prahova (la Valea Doftanei) și în județul Suceava (în: Mălini, Frasin, Stulpicani, Slatina și Ostra) se vor semnala averse cu caracter torențial, ce vor acumula 30 - 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, precizează ANM.

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