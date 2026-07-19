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Viitură devastatoare în Bușteni. Imagini de coșmar cu mașinile măturate de ape -VIDEO

FOTO: Captura Facebook

FOTO: Captura Facebook

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Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 15:34
Actualizat19 iul. 2026, 15:45

Rupere de nori în Bușteni. O viitură puternică produsă în urma ploilor torențiale a inundat, duminică, zona centrală a stațiunii, unde mai multe străzi au fost acoperite de apă, iar circulația pe DN1 și accesul în anumite zone sunt afectate, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova.

Traficul rutier pe DN1, afectat de viitură

Mai multe străzi din zona centrală a orașului, inclusiv porțiuni ale DN1, au fost inundate în urma acumulărilor importante de apă, ceea ce a afectat circulația și accesul în anumite zone din localitate.

Echipajele de intervenție acționează pentru evacuarea apei și limitarea efectelor produse de inundații, intervenind totodată în sprijinul persoanelor aflate în dificultate. Autoritățile monitorizează permanent zonele cu risc, în condițiile în care situația este în continuă evoluție.

”La acest moment, pe DN1 (zona centrală), în oraşul Buşteni, sunt inundate mai multe străzi, fiind semnalate acumulări importante de apă care afectează circulaţia şi accesul în anumite zone. Echipajele de intervenţie acţionează în teren pentru evacuarea apei, limitarea efectelor produse de inundaţii şi sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Totodată, sunt monitorizate zonele cu risc, iar situaţia este în dinamică”, a transmis IPJ Prahova.

Recomandările autorităților

Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate și avertizează că traversarea sectoarelor de drum inundate, atât pe jos, cât și cu autoturismul, poate fi periculoasă. De asemenea, populația este îndemnată să respecte indicațiile transmise de autorități și de echipajele de intervenție aflate în teren.

În cazul unor situații care pun în pericol viața, integritatea persoanelor sau bunurile materiale, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

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