Viitură devastatoare în Bușteni. Imagini de coșmar cu mașinile măturate de ape -VIDEO

Publicat 19 iul. 2026, 15:34 Actualizat 19 iul. 2026, 15:45

Rupere de nori în Bușteni. O viitură puternică produsă în urma ploilor torențiale a inundat, duminică, zona centrală a stațiunii, unde mai multe străzi au fost acoperite de apă, iar circulația pe DN1 și accesul în anumite zone sunt afectate, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre busteniinundatiidn1