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Locale· 2 min citire
Viitură devastatoare în Bușteni. Imagini de coșmar cu mașinile măturate de ape -VIDEO
FOTO: Captura Facebook
Publicat19 iul. 2026, 15:34
Actualizat19 iul. 2026, 15:45
Rupere de nori în Bușteni. O viitură puternică produsă în urma ploilor torențiale a inundat, duminică, zona centrală a stațiunii, unde mai multe străzi au fost acoperite de apă, iar circulația pe DN1 și accesul în anumite zone sunt afectate, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova.
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