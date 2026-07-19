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Locale· 1 min citire
Descoperire șocantă în Prahova. Bătrân dat dispărut după ce a plecat dintr-un spital din Ploieşti, găsit mort într-un canal
FOTO: Arhivă
Un bărbat în vârstă de 80 de ani, dat dispărut vineri după ce a plecat dintr-un spital din Ploiești și nu a mai ajuns acasă, a fost găsit mort într-un canal plin cu apă. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova, unde va fi stabilită cauza decesului.
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