Descoperire șocantă în Prahova. Bătrân dat dispărut după ce a plecat dintr-un spital din Ploieşti, găsit mort într-un canal

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 15:24

Un bărbat în vârstă de 80 de ani, dat dispărut vineri după ce a plecat dintr-un spital din Ploiești și nu a mai ajuns acasă, a fost găsit mort într-un canal plin cu apă. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova, unde va fi stabilită cauza decesului.

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