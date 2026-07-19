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Descoperire șocantă în Prahova. Bătrân dat dispărut după ce a plecat dintr-un spital din Ploieşti, găsit mort într-un canal

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 15:24

Un bărbat în vârstă de 80 de ani, dat dispărut vineri după ce a plecat dintr-un spital din Ploiești și nu a mai ajuns acasă, a fost găsit mort într-un canal plin cu apă. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova, unde va fi stabilită cauza decesului.

Bărbatul a plecat din spital şi nu a mai ajuns acasă

Poliția Județeană Prahova a transmis, duminică după amiază, că un bătrân care în urmă cu două zile a plecat din spital, însă nu a mai ajuns acasă, a fost găsit mort.

Vineri, Poliţia a anunțat dispariţia octogenarului, cerând sprijinul populaţiei pentru găsirea acestuia. Bărbatul a plecat din spital şi nu a mai ajuns la locuinţa din Ploieşti, soţia sa fiind cea care a cerut sprijinul autorităţilor.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit într-un canal plin cu apă

Surse din anchetă spun că trupul bărbatului a fost găsit în zona autogării situate în zona de nord a oraşului, într-un canal plin cu apă.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova, în vederea efectuării necropsiei.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a survenit decesul.

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