Accident grav în județul Iași. O femeie cu un copil în brațe a fost lovită în plin de un camion

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 17:53

Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă în localitatea Moșna, județul Iași, unde o femeie în vârstă de aproximativ 35 de ani și copilul său, în vârstă de un an și jumătate, au fost loviți de un camion la scurt timp după ce au ieșit din curtea unei locuințe.

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