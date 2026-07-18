Trafic blocat pe DN 1 Cluj-Napoca - Oradea. Șase persoane au fost rănite în urma unui grav accident -FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 10:14

Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă dimineață pe DN 1 Cluj-Napoca – Oradea, în apropierea localității Huedin, din județul Cluj, în urma căruia șase persoane au fost rănite, iar un autoturism a părăsit partea carosabilă.

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