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Trafic blocat pe DN 1 Cluj-Napoca - Oradea. Șase persoane au fost rănite în urma unui grav accident -FOTO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 10:14

Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă dimineață pe DN 1 Cluj-Napoca – Oradea, în apropierea localității Huedin, din județul Cluj, în urma căruia șase persoane au fost rănite, iar un autoturism a părăsit partea carosabilă.

Un bărbat a rămas încarcerat

La locul accidentului au fost mobilizate forțe importante de intervenție. Pompierii acționează cu o autospecială dotată cu modul de descarcerare, fiind sprijiniți de patru ambulanțe SMURD și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

”Pompierii din cadrul Detaşamentului Huedin intervin în aceste momente la un accident rutier petrecut la ieşire din oraşul Huedin spre Oradea. 

În accident a fost implicat un autoturism, răsturnat în afara părţii carosabile. Odată ajunşi la faţa locului, pompierii au găsit în interior un bărbat, care nu a reuşit să iasă singur afară. Astfel, forţele noastre l-au extras în siguranţă şi l-au predat echipajelor medicale. Bărbatul de aproximativ 45 de ani este conştient, cooperant şi primeşte îngrijiri medicale”, a transmis Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj.

Traficul în zonă este blocat

Potrivit reprezentanților instituției, toate cele șase persoane aflate în autoturism vor fi transportate la spital. Este vorba despre doi copii, doi tineri în vârstă de aproximativ 20 de ani, o femeie de aproximativ 40 de ani și un bărbat de aproximativ 45 de ani.

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) a anunțat că traficul rutier în zonă a fost oprit pentru a permite desfășurarea intervenției și cercetărilor.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

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