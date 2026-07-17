Afacerist, mort la 49 de ani. Bărbatul a fost găsit inconștient în propria locuință

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 iul. 2026, 10:11

Comunitatea din Dorohoi este în doliu după moartea unuia dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din zonă. Ion Mihai Mirăuță, patronul companiei Mira Com, s-a stins din viață în locuința sa, după ce a fost găsit inconștient de soție. În ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale, medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.

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