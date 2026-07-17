Afacerist, mort la 49 de ani. Bărbatul a fost găsit inconștient în propria locuință

Comunitatea din Dorohoi este în doliu după moartea unuia dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din zonă. Ion Mihai Mirăuță, patronul companiei Mira Com, s-a stins din viață în locuința sa, după ce a fost găsit inconștient de soție. În ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale, medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.
Omul de afaceri a fost găsit fără suflare în baie
Tragedia s-a petrecut joi dimineață, în locuința familiei din cartierul Satu Nou, municipiul Dorohoi.
Soția lui Ion Mihai Mirăuță l-a găsit inconștient în baia casei și a apelat imediat numărul unic de urgență 112, sperând că medicii vor reuși să îl salveze.
La fața locului au fost trimise de urgență un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani și unul SMURD.
Medicii au încercat zeci de minute să îl resusciteze
Salvatorii l-au găsit pe bărbat în stop cardiorespirator și au început imediat manevrele de resuscitare.
Cadrele medicale au luptat aproximativ o oră și jumătate pentru a-i reporni inima, însă toate eforturile au fost în zadar.
În cele din urmă, medicii au fost nevoiți să declare decesul.
Potrivit informațiilor apărute, omul de afaceri suferea de afecțiuni cardiace, însă cauza exactă a morții va fi stabilită în urma investigațiilor medico-legale.
Poliția a deschis o anchetă
Conform procedurilor legale, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească toate împrejurările în care s-a produs decesul.
Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală, unde va fi efectuată necropsia.
Cine a fost Ion Mihai Mirăuță
Ion Mihai Mirăuță era unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din municipiul Dorohoi, fiind patronul companiei Mira Com.
De-a lungul anilor, acesta și-a construit o reputație solidă în mediul de afaceri din județul Botoșani și a fost implicat și în activități religioase, făcând parte din Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Iașilor.
Dincolo de cariera profesională, era un familist convins. Lasă în urmă soția și cei doi copii ai săi, o fiică studentă și un fiu adolescent.
Vestea dispariției sale a provocat un val de mesaje de condoleanțe din partea celor care l-au cunoscut, mulți descriindu-l drept un om respectat, implicat și dedicat atât familiei, cât și comunității din care făcea parte.