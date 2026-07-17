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Locale· 1 min citire
Accident rutier în Bihor. Victimele sunt o tânără de 20 de ani și sora sa de 10 ani
Accident rutier
Accident grav în Bihor. O femeie și un copil au fost grav răniți, după impactul devastator dintre două mașini. Martorii au sunat la 112, iar la fața locului au fost mobilizate echipajele de salvare și polițiștii.
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