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Accident rutier în Bihor. Victimele sunt o tânără de 20 de ani și sora sa de 10 ani

Accident rutier

Accident rutier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 iul. 2026, 10:28

Accident grav în Bihor. O femeie și un copil au fost grav răniți, după impactul devastator dintre două mașini. Martorii au sunat la 112, iar la fața locului au fost mobilizate echipajele de salvare și polițiștii.

Impact devastator. O femeie și un copil, în stare gravă

Victimele sunt șoferița unuia dintre autoturisme, o tânără de 20 de ani, și sora ei, o fetiță de 10 ani.

Ambele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul din celălalt vehicul implicat în accident a scăpat nevătămat.

Deocamdată nu se știe cine este vinovat de impact.

Poliția continuă cercetările.

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