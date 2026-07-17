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Accident grav pe A2, pe sensul de mers spre Constanța. O persoană a murit și alte trei au fost rănite, după ce două mașini s-au ciocnit violent

FOTO: E-Pitești

FOTO: E-Pitești

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iul. 2026, 08:34
Actualizat17 iul. 2026, 09:21

Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineață pe autostrada A2, pe sensul de mers spre Constanța. O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite după ce două mașini s-au ciocnit violent, una dintre ele răsturnându-se în afara carosabilului.

Patru persoane au fost rănite, una dintre ele a decedat

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, accidentul s-a produs pe autostrada A2 București–Constanța, la kilometrul 67, în zona localității Lehliu-Gară, județul Călărași. În coliziune au fost implicate două autoturisme, unul dintre acestea răsturnându-se în afara carosabilului.

În urma impactului, patru persoane au fost rănite. Pentru una dintre victime, echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă fără succes, fiind declarat decesul.

Coloană de aproximativ trei kilometri pe sensul de mers București–Constanța

Traficul nu este restricționat și se desfășoară pe ambele benzi, însă pe sensul de mers București–Constanța s-a format o coloană de aproximativ trei kilometri.

”Pentru prevenirea accidentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului, fără a depăși limitele legale, să păstreze în mers o distanță de siguranță în mers, să se asigure temeinic înainte de schimbarea direcției, să nu efectueze depășiri periculoase sau alte manevre riscante și să adopte o conduită preventivă, cu atenție și respectarea tuturor regulilor de circulație!“ a mai transmis Infotrafic.

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