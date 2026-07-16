Scandal la un botez în Sibiu. Nașul copilului a fost bătut de tatăl bebelușului și un alt invitat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 16:11

Un botez organizat în județul Sibiu s-a încheiat cu un scandal violent, care a ajuns în instanță. Nașul copilului a fost agresat de tatăl micuțului și de un alt invitat, după ce a încercat să oprească un conflict izbucnit între participanți. După aproape trei ani de procese, Judecătoria Avrig a pronunțat prima sentință în acest dosar.

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