Scandal la un botez în Sibiu. Nașul copilului a fost bătut de tatăl bebelușului și un alt invitat

Un botez organizat în județul Sibiu s-a încheiat cu un scandal violent, care a ajuns în instanță. Nașul copilului a fost agresat de tatăl micuțului și de un alt invitat, după ce a încercat să oprească un conflict izbucnit între participanți. După aproape trei ani de procese, Judecătoria Avrig a pronunțat prima sentință în acest dosar.
O încercare de a aplana conflictul s-a transformat într-o agresiune
Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 8 iulie 2023, în timpul unei petreceri de botez organizate la locuința tatălui copilului, arată oradesibiu.ro.
Potrivit informațiilor reținute de instanță, atmosfera festivă s-a schimbat în jurul orei 21:30, când între doi invitați a izbucnit un conflict. Nașul copilului a intervenit pentru a calma spiritele și a împiedica escaladarea situației.
Gestul său nu a avut însă efectul dorit. Unul dintre participanți l-ar fi lovit cu pumnul în zona capului, proiectându-l într-un perete. La scurt timp, în altercație a intervenit și tatăl bebelușului, care i-ar fi aplicat victimei o altă lovitură puternică.
În urma agresiunii, nașul s-a prăbușit la pământ, iar ceilalți invitați au reușit să oprească scandalul.
Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale
După incident, nașul a fost consultat de medicii legiști.
Certificatul medico-legal a arătat că acesta a avut nevoie de patru până la cinci zile de îngrijiri medicale pentru vindecarea leziunilor suferite în urma loviturilor primite.
Instanța a aplicat legea penală mai favorabilă
Dosarul a fost soluționat recent de Judecătoria Avrig.
Judecătorii au explicat că, deși legislația privind infracțiunea de lovire a fost modificată în anul 2025, în cauză trebuia aplicată legea aflată în vigoare la momentul producerii faptelor, deoarece aceasta era mai favorabilă inculpaților.
Magistrații au avut în vedere faptul că cei doi agresori nu aveau antecedente penale, au recunoscut faptele și și-au exprimat regretul în fața instanței.
În aceste condiții, fiecare dintre ei a fost condamnat la o amendă penală de 2.700 de lei, reprezentând 180 de zile-amendă calculate la valoarea de 15 lei pe zi.
Instanța le-a atras atenția că neplata amenzii în termenul legal sau lipsa unei solicitări de eșalonare poate conduce la transformarea sancțiunii în pedeapsă cu închisoarea.
Cererea de despăgubiri a fost redusă considerabil
Victima a solicitat în instanță despăgubiri totale de 150.000 de lei, invocând atât suferințele fizice și morale, cât și distrugerea unei oglinzi auto în timpul altercației.
Judecătorii au apreciat însă că suma este excesivă în raport cu gravitatea leziunilor și durata îngrijirilor medicale.
În final, cei doi agresori au fost obligați să achite, în solidar, 5.000 de lei cu titlu de daune morale, sumă pe care instanța a considerat-o suficientă pentru repararea prejudiciului suferit de naș.
Sentința pronunțată de Judecătoria Avrig nu este definitivă.
Atât persoanele condamnate, cât și partea vătămată pot formula apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, urmând ca dosarul să fie analizat de instanța competentă.