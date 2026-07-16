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Tir încărcat cu hârtie igienică, răsturnat pe DN7 după ce șoferul a pierdut controlul într-o curbă. Traficul a fost deviat

Accident rutier

Accident rutier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iul. 2026, 09:55

Un accident rutier a îngreunat circulația pe DN7, după ce un tir încărcat cu hârtie igienică s-a răsturnat în afara carosabilului. Primele informații arată că șoferul ar fi pierdut controlul direcției într-o curbă, din cauza vitezei neadaptate, iar autoritățile au fost nevoite să devieze traficul pentru a permite intervenția echipajelor.

Accident pe DN7. Un camion s-a răsturnat după ce șoferul a pierdut controlul volanului

Incidentul s-a produs pe Drumul Național 7, una dintre cele mai circulate artere din România. Potrivit informațiilor preliminare, conducătorul autotrenului nu ar fi adaptat viteza la configurația drumului, iar într-o curbă a pierdut controlul volanului.

Camionul, care transporta o încărcătură de hârtie igienică, s-a răsturnat în afara părții carosabile, blocând circulația și necesitând intervenția de urgență a echipajelor de poliție și a utilajelor de degajare.

Traficul a fost redirecționat pe un drum județean

Pentru evitarea aglomerației și desfășurarea în siguranță a operațiunilor de intervenție, autoritățile au decis devierea circulației.

Șoferii au fost direcționați pe Drumul Județean 703L, pe ruta Râmnicu Vâlcea - Dăești - Călimănești, până la eliberarea carosabilului și repunerea în siguranță a traficului pe DN7.

Polițiștii le-au recomandat conducătorilor auto să circule cu prudență și să respecte indicațiile echipajelor aflate în teren.

Anchetă pentru stabilirea împrejurărilor producerii accidentului

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Din primele verificări reiese că viteza neadaptată într-o zonă de curbă ar fi fost principala cauză a răsturnării autotrenului.

Totodată, autoritățile urmează să evalueze pagubele produse și să stabilească dacă există și alte cauze care au contribuit la producerea incidentului.

Operațiunile de ridicare a camionului și de curățare a carosabilului au continuat până la reluarea circulației în condiții normale.

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