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Locale· 2 min citire
Tir încărcat cu hârtie igienică, răsturnat pe DN7 după ce șoferul a pierdut controlul într-o curbă. Traficul a fost deviat
Accident rutier
Un accident rutier a îngreunat circulația pe DN7, după ce un tir încărcat cu hârtie igienică s-a răsturnat în afara carosabilului. Primele informații arată că șoferul ar fi pierdut controlul direcției într-o curbă, din cauza vitezei neadaptate, iar autoritățile au fost nevoite să devieze traficul pentru a permite intervenția echipajelor.
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