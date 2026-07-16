Angajații STP Alba protestează după trei luni fără salarii. Transportul public din Alba Iulia, paralizat

Angajații STP Alba au protestat joi dimineață în fața Primăriei Alba Iulia, la mai bine de o lună de la declanșarea grevei și întreruperea transportului public din oraș. Oamenii susțin că nu și-au mai primit salariile de peste trei luni și cer plata banilor pentru munca depusă.
Protestatarii au venit cu pancarte pe care erau scrise mesaje precum „Trei luni fără salarii”, „Nu cerem pomană, cerem salariul muncit” și „Avem familii de hrănit”.
Operatorul reclamă facturi neplătite de peste 17 milioane de lei
STP susține că nu mai are bani pentru plata salariilor și pentru combustibil din cauza unor facturi neachitate de Primăria Alba Iulia. Potrivit operatorului, suma restantă depășește 17 milioane de lei. De cealaltă parte, primăria nu recunoaște datoria. Judecătoria Alba Iulia a încuviințat însă executarea silită a instituției pentru sumele restante și a stabilit că STP poate recupera prin executor judecătoresc aproximativ 13 milioane de lei. Executorul judecătoresc s-a deplasat la sediul primăriei și s-a întâlnit cu primarul Gabriel Pleșa. Conturile instituției au fost blocate, însă primăria a contestat măsura, iar plățile au fost din nou amânate.
Amenzi de 30.000 de lei pe zi pentru operator
Transportul public nu a fost reluat, iar Primăria Alba Iulia a început să amendeze operatorul cu câte 30.000 de lei pentru fiecare zi în care activitatea rămâne întreruptă. Transportul din Alba Iulia funcționează în regim metropolitan prin AIDA-TL, asociație din care fac parte municipiul și mai multe localități din mediul rural. STP este operatorul tuturor rutelor din această structură, conform presei locale.
Consiliul Local Alba Iulia a votat retragerea municipiului din asociație și înființarea unui serviciu propriu de transport, după încheierea contractului cu STP, care mai este valabil câteva luni. Primarul a anunțat și crearea unei noi asociații de transport public, din care ar urma să facă parte doar Alba Iulia și Ciugud.
Reprezentanții primăriei susțin că noua structură va face transportul public mai ieftin în oraș, însă nu au prezentat un procent sau o sumă privind economiile estimate. Între timp, transportul public din Alba Iulia rămâne paralizat, iar o soluție nu a fost încă identificată.