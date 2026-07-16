Incendiu uriaș în județul Galați. Femeie găsită carbonizată în propria casă -VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 09:37

Un incendiu devastator a izbucnit joi dimineață, în localitatea Slobozia Conachi, din județul Galați. O femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani a murit, după ce locuința în care se afla a fost cuprinsă de flăcări.

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