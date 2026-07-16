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Locale· 1 min citire
Incendiu uriaș în județul Galați. Femeie găsită carbonizată în propria casă -VIDEO
FOTO: Arhivă
Un incendiu devastator a izbucnit joi dimineață, în localitatea Slobozia Conachi, din județul Galați. O femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani a murit, după ce locuința în care se afla a fost cuprinsă de flăcări.
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