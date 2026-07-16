Femeie de 34 de ani, lovită de fulger în Suceava. Victima a ajuns la spital cu arsuri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 07:51

O femeie în vârstă de 34 de ani, din Suceava, a fost rănită după ce a fost lovită de un trăsnet în timpul furtunii. Victima a fost transportată la spital cu arsuri pe aproximativ 10% din suprafața corpului, potrivit reprezentanților Serviciului de Ambulanță.

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