Angajații STP Alba protestează după trei luni fără salarii. Transportul public din Alba Iulia, paralizat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 09:34

Angajații STP Alba au protestat joi dimineață în fața Primăriei Alba Iulia, la mai bine de o lună de la declanșarea grevei și întreruperea transportului public din oraș. Oamenii susțin că nu și-au mai primit salariile de peste trei luni și cer plata banilor pentru munca depusă.

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