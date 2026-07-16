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Locale· 1 min citire
Accident pe linia 41, în Capitală. O mașină a rupt gardul de protecție și a ajuns pe șine
FOTO: Captură TVR/Colaj Realitatea.NET
Un accident rutier grav s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, în Capitală. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul direcției, a rupt gardul despărțitor dintre carosabil și calea de rulare, iar mașina a ajuns pe linia tramvaiului 41.
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