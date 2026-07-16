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Accident pe linia 41, în Capitală. O mașină a rupt gardul de protecție și a ajuns pe șine

FOTO: Captură TVR/Colaj Realitatea.NET

FOTO: Captură TVR/Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 08:50

Un accident rutier grav s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, în Capitală. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul direcției, a rupt gardul despărțitor dintre carosabil și calea de rulare, iar mașina a ajuns pe linia tramvaiului 41.

Traficul în zonă a fost afectat timp de peste o oră

Șoferul le-a declarat polițiștilor că una dintre anvelope ar fi explodat în mers, motiv pentru care a pierdut controlul asupra direcției. Autoturismul a lovit bordura care separă sensurile de mers, a rupt gardul de protecție și s-a oprit pe linia de tramvai.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat că nu consumase alcool.

Circulația în zonă a fost afectată timp de peste o oră, până când autoturismul a fost îndepărtat de pe șine, iar traficul a fost reluat în condiții normale.

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