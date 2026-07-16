Scandal la primărie. Secretara instituției l-a acuzat pe primar că a lovit-o cu ușa

Tensiuni la Primăria comunei Săcelu, din județul Gorj, după un incident care a necesitat intervenția polițiștilor. Secretara generală a instituției susține că a fost lovită de primar în timpul unei dispute, în timp ce edilul respinge acuzațiile și afirmă că imaginile surprinse de camerele de supraveghere îi demonstrează nevinovăția.
Secretara Primăriei susține că a fost lovită în timpul unui conflict
Incidentul s-ar fi petrecut în dimineața zilei de 16 iulie, în sediul Primăriei Săcelu.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, o femeie în vârstă de 42 de ani, secretar general al unei unități administrativ-teritoriale, a depus o plângere în care reclamă că, în urma unei discuții în contradictoriu cu reprezentantul instituției, ar fi fost lovită la brațul drept de o ușă împinsă în direcția sa.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au început verificările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.
Poliția a deschis un dosar pentru purtare abuzivă
În urma primelor cercetări, oamenii legii au întocmit documentele procedurale și au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de purtare abuzivă.
De asemenea, polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, conform prevederilor legale, concluzionând că nu există un pericol iminent pentru persoana care a formulat plângerea.
Secretarei i-a fost adus la cunoștință faptul că poate solicita, dacă apreciază necesar, măsuri de protecție prin intermediul instanței de judecată.
Ancheta este coordonată de unitatea de parchet competentă, care urmează să stabilească exact modul în care s-au desfășurat evenimentele și dacă se impun măsuri legale împotriva persoanelor implicate.
Femeia nu a avut nevoie de îngrijiri medicale
Potrivit informațiilor comunicate de autorități, secretara Primăriei nu a solicitat îngrijiri medicale în urma incidentului reclamat.
Cu toate acestea, plângerea formulată a stat la baza deschiderii dosarului penal, iar ancheta continuă pentru clarificarea tuturor aspectelor.
Primarul respinge acuzațiile și invocă imaginile de pe camerele de supraveghere
Primarul comunei Săcelu, Gheorghe Dumitrelea, susține că incidentul descris de angajată nu a avut loc și afirmă că poate demonstra acest lucru cu ajutorul înregistrărilor video din sediul instituției, arată gorjonline.ro.
Edilul declară că a pus la dispoziția polițiștilor imaginile surprinse de camerele de supraveghere și că mai mulți angajați ai primăriei au fost audiați în calitate de martori.
Totodată, acesta acuză secretara de mărturie mincinoasă și hărțuire, susținând că faptele reclamate nu s-au produs.
Dosarul penal se află în faza de cercetare, iar procurorii și polițiștii urmează să analizeze declarațiile persoanelor implicate, imaginile de supraveghere și celelalte probe administrate.
La finalul anchetei, autoritățile vor decide dacă acuzațiile formulate se confirmă și ce măsuri legale se impun în acest caz.