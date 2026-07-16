Scandal la primărie. Secretara instituției l-a acuzat pe primar că a lovit-o cu ușa

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 16:52

Tensiuni la Primăria comunei Săcelu, din județul Gorj, după un incident care a necesitat intervenția polițiștilor. Secretara generală a instituției susține că a fost lovită de primar în timpul unei dispute, în timp ce edilul respinge acuzațiile și afirmă că imaginile surprinse de camerele de supraveghere îi demonstrează nevinovăția.

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