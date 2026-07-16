Tânără rănită într-un parc de distracții din Constanța după ce i s-a desprins centura în timpul unei curse. ANPC a descoperit nereguli grave și a închis mai multe instalații

O ieșire într-un parc de distracții din Constanța s-a transformat într-un episod de coșmar pentru două tinere, după ce una dintre ele a fost rănită în timpul unei curse într-o instalație de agrement. Potrivit mărturiilor, centura de siguranță s-ar fi desprins în momentul în care mecanismul a ajuns cu pasagerii cu capul în jos, iar tânăra s-a lovit violent de elementele metalice ale instalației.
Ulterior, inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au efectuat controale în mai multe parcuri de distracții de pe litoral și au descoperit numeroase deficiențe, dispunând închiderea temporară a unor instalații și aplicarea de sancțiuni.
Centura de siguranță s-ar fi desprins în timpul cursei
Cele două tinere povestesc pentru un site cunoscut de știri că au urcat într-o instalație de agrement fără să bănuiască pericolul la care urmau să fie expuse. În timpul funcționării echipamentului, când pasagerii au fost răsturnați cu capul în jos, una dintre centurile de siguranță s-ar fi desfăcut.
În urma incidentului, tânăra s-a lovit cu capul de structura metalică a instalației și a suferit mai multe răni.
Martorele spun că abia după terminarea cursei au realizat cât de gravă putea fi situația și susțin că totul se putea transforma într-o tragedie.
Tinerele acuză administratorii că le-au ignorat reclamațiile
După incident, cele două au mers imediat la administratorii parcului pentru a reclama cele întâmplate. Ele afirmă însă că reacția reprezentanților a fost una lipsită de seriozitate.
Potrivit declarațiilor lor, personalul ar fi respins acuzațiile și ar fi susținut că instalația funcționează în condiții normale.
Mai mult, tinerele susțin că, la scurt timp după discuție, atracția a fost repusă în funcțiune, iar alți adolescenți au fost lăsați să urce în instalație.
Controalele ANPC au scos la iveală nereguli în mai multe stațiuni
Inspectorii Protecției Consumatorilor au desfășurat verificări atât în Constanța, cât și în Costinești, unde au descoperit numeroase probleme privind siguranța instalațiilor de agrement.
Printre cele mai grave deficiențe constatate s-au numărat improvizații realizate din lemn pentru susținerea unor echipamente, situație considerată extrem de periculoasă și cu risc major de accident.
Comisarii au avertizat că orice defect tehnic sau oscilație a instalațiilor poate avea consecințe dramatice asupra utilizatorilor.
Trambuline ruginite și construcții improvizate
În apropierea unuia dintre parcurile de distracții a fost verificată și o zonă destinată copiilor, unde funcționau trambuline și alte echipamente de agrement.
Inspectorii au identificat instalații deteriorate, cu elemente ruginite și componente rupte. La scurt timp după control, echipamentele au fost demontate și îndepărtate.
În urma verificărilor, autoritățile au decis suspendarea activității până la remedierea tuturor problemelor constatate.
Amenzi și instalații închise până la remedierea deficiențelor
În total, cinci administratori ai unor parcuri de distracții de pe litoral au fost sancționați contravențional, valoarea amenzilor ridicându-se la 17.000 de lei.
Activitatea instalațiilor considerate nesigure a fost suspendată temporar, acestea urmând să fie redeschise doar după eliminarea tuturor deficiențelor și verificarea respectării normelor de siguranță.
Probleme descoperite și în alte zone de pe litoral
Acțiunile de control nu s-au limitat la parcurile de distracții. În Eforie Nord, inspectorii au atras din nou atenția asupra riscului reprezentat de surparea falezei din apropierea unor zone de agrement.
De asemenea, echipe mixte ale ANPC, Gărzii de Mediu și Administrației Apelor Române au efectuat verificări pe plajele din Tuzla, unde au fost identificate construcții ridicate fără autorizațiile necesare.
Autoritățile anunță că verificările vor continua pe litoral pe parcursul sezonului estival, iar operatorii care nu respectă normele privind siguranța turiștilor riscă sancțiuni suplimentare și suspendarea activității.