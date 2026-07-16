Tânără rănită într-un parc de distracții din Constanța după ce i s-a desprins centura în timpul unei curse. ANPC a descoperit nereguli grave și a închis mai multe instalații

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 14:04

O ieșire într-un parc de distracții din Constanța s-a transformat într-un episod de coșmar pentru două tinere, după ce una dintre ele a fost rănită în timpul unei curse într-o instalație de agrement. Potrivit mărturiilor, centura de siguranță s-ar fi desprins în momentul în care mecanismul a ajuns cu pasagerii cu capul în jos, iar tânăra s-a lovit violent de elementele metalice ale instalației.

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