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Locale· 2 min citire
Atac cu toporul în Hunedoara: un bărbat de 66 de ani și-a lovit consăteanul în cap, după un conflict mai vechi
Atac cu toporul
Un conflict mai vechi dintre doi bărbați din comuna Densuș, județul Hunedoara, a degenerat într-un atac cu toporul. Un bărbat de 66 de ani și-ar fi lovit în zona capului un consătean de aceeași vârstă, iar ulterior a fost reținut de polițiști.
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