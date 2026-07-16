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Locale· 2 min citire
Poliția a deschis o anchetă după ce doi tineri au căzut de pe trotinete în fața unei mașini. Unul dintre ei a ajuns sub autoturism - VIDEO
Accident trotinete Dolj
Polițiștii au deschis o anchetă după ce doi tineri au fost filmați în timp ce cad de pe trotinete electrice pe o stradă din Craiova. Unul dintre ei a ajuns sub un autoturism aflat în mers, însă șoferul a reușit să frâneze la timp.
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