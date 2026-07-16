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Femeie sechestrată într-o mașină și amenințată cu moartea de concubinul recidivist în Arad. Cum a reușit să scape din mâinile individului

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 14:30

O femeie a fost salvată de polițiști, în județul Arad, după ce a fost sechestrată în mașină de concubinul său, un bărbat recidivist în vârstă de 46 de ani, care a amenințat-o cu moartea și a îndreptat un cuțit spre ea. Autoturismul a fost oprit în trafic, iar suspectul este cercetat pentru lipsire de libertate în mod ilegal.

Individul a fost arestat pentru 30 de zile

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu informează, joi, că procurori ai instituţiei cercetează un bărbat în vârstă de  46 de ani, cu antecedente penale, acuzat de lipsire de libertate în mod ilegal.

Probele administrate au relevat că în 8 iulie, recidivistul a sechestrat-o pe concubina sa în maşina cu care se deplasau dinspre comuna Hăşmaş către municipiul Arad, ameninţând-o cu moartea şi îndreptând spre ea un cuţit cu care era înarmat, interzicându-i astfel să iasă din autoturism.

Potrivit anchetatorilor, femeia a fost salvată după ce poliţiştii din Arad au depistat şi oprit în trafic autoturismul condus de bărbat.

În 15 iulie, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Ineu a admis propunerea procurorului de arestare preventivă pentru 30 de zile a agresorului.


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