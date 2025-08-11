Cum s-a produs incidentul

Potrivit primelor date furnizate de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), cauza probabilă a prăbușirii a fost depășirea greutății maxime admise a instalației. În momentul incidentului, pe carusel se aflau copii cu vârste între 3 și 12 ani.

Șapte copii au fost răniți, iar echipajul de ambulanță sosit inițial din Costești a efectuat trierea acestora. Ulterior, a fost solicitat sprijinul unei echipe medicale suplimentare din Ialoveni. Cinci dintre minori, aflați în stare care a necesitat îngrijiri de specialitate, au fost transportați de urgență la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău.

Avertismentul autorităților

Reprezentanții CNAMUP atrag atenția că respectarea regulilor de funcționare și verificarea periodică a instalațiilor din parcurile de distracții sunt esențiale pentru prevenirea tragediilor. Părinții sunt sfătuiți să supravegheze îndeaproape copiii, chiar și în cazul atracțiilor care par sigure.

Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul și să verifice dacă instalația avea avizele tehnice necesare.