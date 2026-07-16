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Bărbat din Suceava, rănit după ce a fost târât de propriul cal. Animalul s-a speriat de furtună și a luat-o la galop

Cai

Cai

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iul. 2026, 16:42

Un incident grav s-a petrecut într-o gospodărie din județul Suceava, unde un bărbat de 54 de ani a fost rănit după ce armăsarul său s-a speriat de trăsnete și a pornit în galop. Proprietarul a rămas prins în hamul animalului și a fost târât prin curte, fiind transportat ulterior la spital pentru îngrijiri medicale.

Calul s-a speriat de fulgere în timp ce era pregătit pentru înhămare

Accidentul a avut loc marți după-amiază, în jurul orei 17:00, în satul Ciumârna, comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava.

Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul încerca să pună hamul pe armăsarul său, moment în care animalul s-a speriat din cauza trăsnetelor produse în timpul furtunii.

Speriat de zgomotul puternic al fulgerelor, calul a pornit brusc în galop prin curtea gospodăriei.

Proprietarul a fost târât după animal

În timpul incidentului, piciorul stâng al bărbatului a rămas prins în ham, iar acesta a fost târât pe o distanță scurtă de animalul scăpat de sub control.

Victima a reușit, în cele din urmă, să se elibereze, însă a suferit mai multe traumatisme în urma căzăturii și a impactului cu solul.

Transportat de urgență la spital

După producerea accidentului, bărbatul a solicitat ajutor medical, iar la fața locului a fost trimis un echipaj al Serviciului de Ambulanță.

Victima a fost transportată inițial la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde medicii i-au acordat primele îngrijiri și au efectuat investigațiile necesare.

Având în vedere leziunile suferite, cadrele medicale au hotărât transferarea pacientului la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, unde acesta urma să beneficieze de investigații suplimentare și tratament de specialitate.

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