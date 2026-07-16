Bărbat din Suceava, rănit după ce a fost târât de propriul cal. Animalul s-a speriat de furtună și a luat-o la galop

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iul. 2026, 16:42

Un incident grav s-a petrecut într-o gospodărie din județul Suceava, unde un bărbat de 54 de ani a fost rănit după ce armăsarul său s-a speriat de trăsnete și a pornit în galop. Proprietarul a rămas prins în hamul animalului și a fost târât prin curte, fiind transportat ulterior la spital pentru îngrijiri medicale.

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