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Locale· 2 min citire
Bărbat din Suceava, rănit după ce a fost târât de propriul cal. Animalul s-a speriat de furtună și a luat-o la galop
Cai
Un incident grav s-a petrecut într-o gospodărie din județul Suceava, unde un bărbat de 54 de ani a fost rănit după ce armăsarul său s-a speriat de trăsnete și a pornit în galop. Proprietarul a rămas prins în hamul animalului și a fost târât prin curte, fiind transportat ulterior la spital pentru îngrijiri medicale.
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