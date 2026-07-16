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Autoutilitară cuprinsă de flăcări în mers, la Galați. Trei persoane se aflau în interior

Incendiu

Incendiu

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iul. 2026, 17:11

Momente de panică pe o șosea din județul Galați, după ce o autoutilitară a fost cuprinsă de flăcări în timp ce se deplasa. Cele trei persoane aflate în vehicul au reușit să se autoevacueze înainte ca incendiul să se extindă, iar pompierii au intervenit rapid pentru stingerea focului.

Incendiul a izbucnit în timpul deplasării

Incidentul s-a produs în trafic, după ce autoutilitara a fost cuprinsă de flăcări în mers, provocând panică atât ocupanților, cât și celorlalți participanți la trafic.

Observând că din vehicul ieșeau flăcări și fum dens, șoferul a tras imediat pe dreapta pentru a evita o tragedie.

Trei persoane au reușit să iasă la timp

În autoutilitară se aflau trei persoane, care au reușit să se evacueze înainte ca incendiul să se manifeste violent.

Din fericire, niciuna dintre acestea nu a fost rănită, reușind să se îndepărteze în siguranță de vehicul până la sosirea echipajelor de intervenție.

Pompierii au lichidat incendiul

La fața locului au intervenit pompierii, care au acționat pentru stingerea incendiului și împiedicarea propagării flăcărilor.

Intervenția rapidă a salvatorilor a dus la lichidarea focului, însă autoutilitara a suferit avarii importante în urma incendiului.

Urmează să fie stabilită cauza izbucnirii focului

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care a izbucnit incendiul.

Una dintre ipotezele luate în calcul este apariția unei defecțiuni tehnice la sistemul electric sau la compartimentul motor, însă cauza exactă va fi stabilită după finalizarea verificărilor efectuate de specialiști.

Incidentul s-a încheiat fără victime, însă a creat momente de panică și a afectat temporar circulația în zona în care autoutilitara a luat foc.

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