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Locale· 2 min citire
Autoutilitară cuprinsă de flăcări în mers, la Galați. Trei persoane se aflau în interior
Incendiu
Momente de panică pe o șosea din județul Galați, după ce o autoutilitară a fost cuprinsă de flăcări în timp ce se deplasa. Cele trei persoane aflate în vehicul au reușit să se autoevacueze înainte ca incendiul să se extindă, iar pompierii au intervenit rapid pentru stingerea focului.
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