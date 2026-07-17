Incendiu puternic la o școală din județul Cluj. Pompierii au luptat peste opt ore cu flăcările

Pompierii din Cluj au intervenit în noaptea de joi spre vineri pentru a stinge un incendiu puternic izbucnit la școala din comuna Iara. Flăcările au cuprins acoperișul clădirii, iar echipajele s-au luptat, timp de opt ore, pentru a limita pagubele și a lichida focarele.
Șase autospeciale cu spumă și două autoscări, folosite la intervenție
”Solicitarea a venit seara trecută, în jurul orei 20:45, iar misiunea s-a finalizat în această dimineață, la ora 05:00. Inițial, la fața locului au fost trimiși militarii Detașamentului Turda, însă forțele au fost imediat suplimentate cu efective de la Cluj-Napoca. Astfel, pompierii au utilizat șase autospeciale cu apă și spumă și două autoscări. De asemenea, partea medicală a fost asigurată de către un echipaj SMURD, însă, din fericire, nu au existat victime”, se arată într-o informare trimisă, vineri, de ISU Cluj.
Potrivit sursei citate, misiunea a fost dificilă, întrucât incendiul s-a manifestat generalizat la acoperișul școlii, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Accesul autospecialelor în apropierea școlii s-a realizat cu dificultate, astfel că echipajele au putut acționa cu apă doar după ce s-a oprit alimentarea clădirii cu energie electrică.
Momentan nu se știe de la ce a pornit incendiul
Clădirea era alimentată cu energie electrică din surse diferite, aspect care a constituit o provocare în plus.
”Drept urmare, în primă instanță pompierii și-au concentrat eforturile în a proteja o hală situată în imediata apropiere și a ține sub control incendiul. Ulterior, au putut acționa direct pentru a lichida incendiul. Prin eforturi susținute, salvatorii au reușit să stingă focul în limitele găsite, spre orele dimineții realizând decopertarea întregului acoperiș, pentru a elimina numeroasele focare ascunse. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de stabilire”, mai arată sursa citată.