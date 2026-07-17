Adolescent de 17 ani, mort după ce a căzut cu motocicleta într-un canal de irigații

Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în apropierea comunei Frătești, județul Giurgiu. Un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața după ce a pierdut controlul motocicletei într-o curbă și a ajuns într-un canal de irigații. În ciuda intervenției rapide a echipajelor de salvare și a manevrelor de resuscitare, medicii au fost nevoiți să declare decesul tânărului.
Accident mortal în apropierea comunei Frătești
Tragedia s-a petrecut în jurul orei 00:30, când un apel la numărul unic de urgență 112 a anunțat producerea unui accident grav în extravilanul comunei Frătești.
La fața locului au fost mobilizați polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Giurgiu, precum și echipaje de pompieri și ambulanță.
Primele cercetări arată că adolescentul, în vârstă de 17 ani, conducea o motocicletă pe un drum din afara localității, iar într-o curbă ar fi pierdut controlul direcției după ce nu ar fi adaptat viteza la configurația drumului.
Motocicleta a părăsit carosabilul și a ajuns într-un canal de irigații.
Tânărul a fost găsit inconștient
În urma impactului violent, motociclistul a rămas inconștient în canal.
Pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu au intervenit cu o autospecială dotată cu echipamente de descarcerare, iar un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean a început imediat manevrele de resuscitare după extragerea victimei.
Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de cadrele medicale, adolescentul nu a răspuns procedurilor de resuscitare, iar medicul prezent la fața locului a constatat decesul.
Poliția a deschis dosar penal
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.
Anchetatorii vor analiza viteza cu care circula motocicleta, starea carosabilului, precum și eventualele defecțiuni tehnice ale vehiculului.
Motocicleta a fost ridicată pentru efectuarea unei expertize tehnice.
Potrivit informațiilor disponibile, tânărul era din municipiul Giurgiu și deținea permis de conducere pentru categoria motocicletă, obținut în anul 2025.
Ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia.