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Accident pe bulevardul Mamaia din Constanța. Un autoturism s-a răsturnat, iar o persoană a ajuns la spital

Accident rutier

Accident rutier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 iul. 2026, 16:09

Un accident rutier s-a produs pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanța, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune, în urma căreia unul dintre vehicule s-a răsturnat pe carosabil. La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri, paramedici și ambulanță pentru acordarea primului ajutor.

O persoană a fost rănită în urma impactului

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, accidentul s-a soldat cu rănirea unei persoane.

Victima a suferit traumatisme la nivelul unui membru superior și al unui membru inferior și a primit îngrijiri medicale la locul intervenției, fiind ulterior transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Intervenție rapidă a echipajelor de salvare

La locul accidentului au fost mobilizate un echipaj SAJ de tip B2 și un echipaj SMURD, care au intervenit pentru evaluarea victimelor și acordarea asistenței medicale.

Totodată, pompierii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să asigure măsurile specifice în zona producerii accidentului și să elimine eventualele riscuri generate de răsturnarea autoturismului.

Două autoturisme implicate în accident

Primele date arată că în evenimentul rutier au fost implicate două mașini, iar în urma impactului una dintre acestea s-a răsturnat.

Polițiștii au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și cine se face responsabil de producerea acestuia.

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