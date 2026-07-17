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Locale· 1 min citire
Accident pe bulevardul Mamaia din Constanța. Un autoturism s-a răsturnat, iar o persoană a ajuns la spital
Accident rutier
Un accident rutier s-a produs pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanța, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune, în urma căreia unul dintre vehicule s-a răsturnat pe carosabil. La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri, paramedici și ambulanță pentru acordarea primului ajutor.
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