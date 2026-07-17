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Descoperire șocantă în Galați. Agent de pază în vârstă de 50 de ani, găsit mort la groapa de gunoi

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 12:56

Un agent de pază în vârstă de 50 de ani, angajat al unei firme care asigura serviciile de pază la groapa de gunoi a municipiului Galați, din zona Tirighina, a fost găsit fără viață pe treptele unei anexe din incinta obiectivului.

Bărbatul a fost găsit căzut pe treptele unei anexe

Poliţia judeţeană Galaţi a transmis, vineri, că la data de 16 iulie, ora 21:00, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi prin apel la numărul unic de urgenţă 112 că un bărbat, angajat al unei firme de pază care îşi desfăşura activitatea la groapa de gunoi a municipiului Galaţi, din zona Tirighina, era căzut pe treptele unei anexe, fără semne vitale.

„La faţa locului s-au deplasat un echipaj de poliţie şi un echipaj medical, care au constatat că sesizarea se confirmă. Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a fost găsit căzut la sol, fără semne de viaţă”, spun reprezentanții instituției.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală

Potrivit lor, cadavrul a fost preluat şi transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs decesul bărbatului.

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