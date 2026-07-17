Femeie găsită inconștientă într-o casă cuprinsă de flăcări în Argeș. Pompierii au salvat-o în ultima clipă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 11:57

O femeie a fost găsită inconștientă, vineri, într-o locuință cuprinsă de flăcări din comuna Leordeni, județul Argeș. Pompierii ajunși la fața locului au intervenit de urgență, au scos victima din imobil și au început manevrele de resuscitare, aceasta fiind ulterior transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

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