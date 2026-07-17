Adolescent de 15 ani, spaima orașului Medgidia. A fost reținut după ce a incendiat două imobile, a spart mai multe locuințe și mașini

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 11:30

Un adolescent de 15 ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Constanța, fiind acuzat că, la începutul anului, ar fi intrat în mai multe locuințe și autoturisme din Medgidia, de unde ar fi încercat să fure bunuri. Acesta este cercetat și pentru că ar fi provocat intenționat incendii la două imobile, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 174.000 de euro. Un adolescent de 15 ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Constanța, fiind acuzat că, la începutul anului, ar fi intrat în mai multe locuințe și autoturisme din Medgidia, de unde ar fi încercat să fure bunuri. Acesta este cercetat și pentru că ar fi provocat intenționat incendii la două imobile, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 174.000 de euro.

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