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Adolescent de 15 ani, spaima orașului Medgidia. A fost reținut după ce a incendiat două imobile, a spart mai multe locuințe și mașini

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 11:30

Un adolescent de 15 ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Constanța, fiind acuzat că, la începutul anului, ar fi intrat în mai multe locuințe și autoturisme din Medgidia, de unde ar fi încercat să fure bunuri. Acesta este cercetat și pentru că ar fi provocat intenționat incendii la două imobile, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 174.000 de euro. Un adolescent de 15 ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Constanța, fiind acuzat că, la începutul anului, ar fi intrat în mai multe locuințe și autoturisme din Medgidia, de unde ar fi încercat să fure bunuri. Acesta este cercetat și pentru că ar fi provocat intenționat incendii la două imobile, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 174.000 de euro.

Minorul este acuzat pentru distrugere și tentativă de furt calificat

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a anunţat, vineri, că un băiat de 15 ani este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere şi a mai multor tentative la infracţiunea de furt calificat. 

”Din cercetări a reieşit că, în perioada ianuarie - februarie, cel în cauză ar fi pătruns în interiorul mai multor autoturisme şi locuinţe, din municipiul Medgidia, de unde ar fi încercat să sustragă bunuri. Totodată, în două situaţii, acesta ar fi provocat în mod intenţionat incendii la două imobile, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 174.000 de euro”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa. 

Minorul urmează să fie dus în fața judecătorilor

Potrivit autorităților, după comiterea faptelor, adolescentul s-a sustras cercetărilor, fiind identificat și prins joi, ulterior fiind condus la audieri.

Adolescentul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

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