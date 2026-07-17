Bărbat grav rănit într-un accident de muncă la o stație de sortare a balastului din Suceava. A fost solicitat elicopterul SMURD

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 12:20

Un incident grav a avut loc vineri la o stație de sortare a balastului din localitatea Dornișoara, județul Suceava. Un bărbat în vârstă de 64 de ani a suferit o amputație parțială a brațului stâng, a transmis purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean (SJA) Suceava, Dan Teodorovici.

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