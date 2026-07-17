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Locale· 2 min citire
Autocar cuprins de flăcări în Suceava. Pasagerii s-au autoevacuat după izbucnirea incendiului într-o benzinărie
Incendiu
Momente tensionate în județul Suceava, după ce un autocar a fost cuprins de flăcări în timpul unei curse spre Gura Humorului. Șoferul a observat o defecțiune tehnică și a reușit să oprească vehiculul în parcarea unei benzinării din localitatea Spătărești, evitând o posibilă tragedie.
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