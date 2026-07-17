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Târgul de fete de pe Muntele Găina. Recomandările polițiștilor, în contextul fluxului mare de participanți

FOTO: Radio România Actualitati

FOTO: Radio România Actualitati

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 13:43

O nouă ediție a manifestării culturale „Târgul de fete de pe Muntele Găina” va avea loc în perioada 19–20 iulie 2025, eveniment care este așteptat să atragă mii de participanți din întreaga țară. În acest context, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad a transmis o serie de recomandări pentru participanți, menite să contribuie la desfășurarea în siguranță a manifestărilor și la prevenirea incidentelor, având în vedere afluxul mare de persoane estimat pe durata evenimentului.

Recomandările Inspectoratului Județean de Poliție Arad

”Ca în fiecare an, se aşteaptă un flux mare de persoane, din judeţul Arad şi judeţele învecinate. Accesul din municipiu se poate face pe următoarea rută: din Arad până la Ineu pe D.J. 709, spre Vârfurile pe D.N. 79/A şi până la Hălmagiu pe D.N. 76, Hălmăgel, Muntele Găina (aproximativ 135 de km.). Pentru alte opţiuni, urmăriţi indicatoarele din zonă”, a transmis IPJ Arad.

Având în vedere accesul pe platou, condiţiile meteo existente şi timpul probabil pentru zilele următoare, poliţiştii recomandă celor care doresc să ajungă pe Muntele Găina să se deplaseze numai cu vehicule echipate cu sistem 4x4, avertizând că persoanelor care nu se conformează le va fi interzis accesul spre platou.

”Aveţi grijă de bunurile personale”

Poliţiştii din judeţul Arad au anunţat că vor supraveghea traficul şi vor interveni pentru fluidizare, în caz de nevoie.

”Recomandăm să aveţi grijă de bunurile personale, să nu conduceţi dacă aţi consumat alcool şi să aveţi grijă de copii. Structurile Ministerului Afacerilor Interne din judeţul Arad vor fi la datorie, pentru a asigura buna desfăşurare a evenimentului şi pentru a interveni, în caz de nevoie”, a transmis IPJ Arad.

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