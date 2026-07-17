Doliu în Biserica Ortodoxă Română. Un părinte cunoscut și apreciat de enoriași a murit la vârsta de 63 de ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 iul. 2026, 16:28

Biserica Ortodoxă Română este în doliu după moartea părintelui protosinghel Serafim Mihali, starețul Mănăstirii Bisericani din județul Neamț. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani, lăsând în urmă o activitate de peste trei decenii dedicată vieții monahale și restaurării unuia dintre cele mai vechi așezăminte religioase din Moldova.

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