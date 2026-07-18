Alertă în județul Argeș! Aproximativ 50 de persoane și 15 mașini au rămas blocate în urma unei viituri puternice

Publicat 18 iul. 2026, 16:42 Actualizat 18 iul. 2026, 16:48

O viitură puternică produsă în urma ploilor torențiale a blocat sâmbătă accesul pe Valea Rea, una dintre cele mai importante rute către Vârful Moldoveanu, lăsând aproximativ 50 de persoane și 15 autoturisme izolate în zona montană din nordul județului Argeș. Autoritățile au declanșat o intervenție de amploare pentru evacuarea turiștilor și evaluarea pagubelor provocate de ape.

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