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Alertă în județul Argeș! Aproximativ 50 de persoane și 15 mașini au rămas blocate în urma unei viituri puternice

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iul. 2026, 16:42
Actualizat18 iul. 2026, 16:48

O viitură puternică produsă în urma ploilor torențiale a blocat sâmbătă accesul pe Valea Rea, una dintre cele mai importante rute către Vârful Moldoveanu, lăsând aproximativ 50 de persoane și 15 autoturisme izolate în zona montană din nordul județului Argeș. Autoritățile au declanșat o intervenție de amploare pentru evacuarea turiștilor și evaluarea pagubelor provocate de ape.

Drumul de acces, distrus de viitură

Ploile abundente căzute în ultimele ore au provocat scurgeri masive de pe versanți, iar râul Valea Rea a ieșit din matcă în mai multe puncte. Aluviunile, stâncile și trunchiurile de copaci au acoperit drumul forestier, iar în unele zone infrastructura a fost grav afectată, făcând imposibilă circulația.

În zona blocată se află aproximativ 15 autoturisme, ai căror ocupanți nu își mai pot continua deplasarea din cauza drumului distrus.

Aproximativ 50 de turiști, izolați în zona montană

Din primele informații, în perimetrul afectat se află aproximativ 50 de persoane. Din fericire, până în acest moment nu au fost raportate victime sau persoane rănite.

Salvamont Argeș a declanșat operațiunea de evacuare

Echipele Serviciului Public Județean Salvamont Argeș au fost mobilizate de urgență și intervin cu echipamente specifice pentru teren accidentat, având ca prioritate evacuarea în siguranță a turiștilor și verificarea întregii zone afectate.

Intervenția este îngreunată de condițiile din teren, iar salvatorii monitorizează permanent evoluția debitului apei și stabilitatea versanților.

Recomandările autorităților

Autoritățile le recomandă turiștilor să evite deplasările în zona montană până la încetarea fenomenelor meteorologice și să respecte indicațiile echipelor de intervenție. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să nu încerce traversarea drumurilor afectate de viituri și să urmărească avertizările oficiale privind condițiile meteo și starea traseelor montane.

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