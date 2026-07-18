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Turişti blocaţi în telecabina de la Bâlea din cauza unei defecţiuni tehnice. Salvamontiștii au intervenit de urgență

FOTO: Salvamont Sibiu

FOTO: Salvamont Sibiu

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 15:19

Momente de panică pentru 16 turiști care au rămas blocați, sâmbătă, în telecabina de la Bâlea, după ce instalația s-a oprit din cauza unei defecțiuni tehnice.

Salvamont: Situaţia nu este una gravă

"Echipa de prim răspuns a Serviciului Public Judeţean Salvamont Sibiu intervine în zona Bâlea pentru asistarea unui grup de turişti rămaşi în zona montană în urma unei avarii produse la telecabină. Situaţia nu este una gravă, iar persoanele sunt în siguranţă, fiind asistate atât de personalul telecabinei, cât şi de salvatorii montani. Acestea vor fi însoţite pe durata deplasării către Bâlea Cascadă", a explicat Dan Popescu, şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont Sibiu.

Potrivit lui, turiştii se află în ambele cabine ale telecabinei de la Bâlea, pe ambele sensuri de mers, la înălţime.

Telecabina de la Bâlea asigură legătura între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, situat la peste 2.000 de metri altitudine, în Munții Făgăraș. Traseul poate fi parcurs și pe șosea, pe Transfăgărășan, atunci când drumul este deschis circulației.

Nu este prima dată când turiștii rămân blocați în telecabină

Incidentul de sâmbătă nu este unul izolat. În vara anului 2024, opt turiști au rămas blocați în telecabinele de la Bâlea, printre aceștia aflându-se o fetiță de patru ani și două turiste din Franța. Toți pasagerii au fost evacuați cu ajutorul unor corzi, în cadrul unei operațiuni desfășurate de echipele de salvare.

Unul dintre cele mai grave incidente s-a produs în 2017, când șapte persoane, inclusiv un copil de patru ani, au fost rănite după ce telecabina a intrat cu viteză excesivă în stația Bâlea Cascadă. Primele verificări au indicat că accidentul ar fi fost provocat de o defecțiune la sistemul de frânare.

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