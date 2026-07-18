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Locale· 2 min citire
Turişti blocaţi în telecabina de la Bâlea din cauza unei defecţiuni tehnice. Salvamontiștii au intervenit de urgență
FOTO: Salvamont Sibiu
Momente de panică pentru 16 turiști care au rămas blocați, sâmbătă, în telecabina de la Bâlea, după ce instalația s-a oprit din cauza unei defecțiuni tehnice.
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