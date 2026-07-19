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Furtuna a făcut ravagii în Capitală. Mai mulți copaci au fost doborâți de vântul puternic -FOTO

FOTO: ISU

FOTO: ISU

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 17:49

Furtuna a făcut ravagii duminică după-amiază în Capitală. În doar câteva minute, vântul puternic a doborât mai mulți copaci, punând în alertă echipele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov.Potrivit reprezentanților ISU, strada Dreptății, din Sectorul 6, un arbore s-a prăbușit peste un autoturism parcat, în timp ce un altul a căzut peste firele de alimentare cu energie electrică, provocând avarii în rețea.

Probleme similare au fost raportate și pe strada Alunului, unde rețeaua de alimentare cu energie electrică a fost avariată de un alt copac doborât de furtună.

De asemenea, din cauza rafalelor violente, un stâlp s-a prăbușit la intersecția dintre Șoseaua Fundeni și Șoseaua Morarilor.

Aceste incidente vin în contextul în care meteorologii au emis, duminică după-amiază, o avertizare Cod Roșu pentru București și județul Ilfov, de vânt puternic de peste 90 km/h, grindină, descărcări electrice frecvente și ploi torențiale ce pot acumula 25-40 l/mp.

Pentru a avertiza cetățenii, autoritățile au emis și un mesaj prin sistemul RO-ALERT.

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