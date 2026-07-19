Furtuna a făcut ravagii în Capitală. Mai mulți copaci au fost doborâți de vântul puternic -FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 17:49

Furtuna a făcut ravagii duminică după-amiază în Capitală. În doar câteva minute, vântul puternic a doborât mai mulți copaci, punând în alertă echipele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov.Potrivit reprezentanților ISU, strada Dreptății, din Sectorul 6, un arbore s-a prăbușit peste un autoturism parcat, în timp ce un altul a căzut peste firele de alimentare cu energie electrică, provocând avarii în rețea.

Distribuie articolul