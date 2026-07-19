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Locale· 1 min citire
Furtuna a făcut ravagii în Capitală. Mai mulți copaci au fost doborâți de vântul puternic -FOTO
FOTO: ISU
Furtuna a făcut ravagii duminică după-amiază în Capitală. În doar câteva minute, vântul puternic a doborât mai mulți copaci, punând în alertă echipele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov.Potrivit reprezentanților ISU, strada Dreptății, din Sectorul 6, un arbore s-a prăbușit peste un autoturism parcat, în timp ce un altul a căzut peste firele de alimentare cu energie electrică, provocând avarii în rețea.
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