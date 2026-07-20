Intervenție a pompierilor în Bușteni după ploile torențiale. Pericol de revărsare a pârâului Valea Jepilor Mici

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 08:36

Pompierii au acționat în Bușteni pentru evacuarea apei din 10 gospodării afectate de viitura produsă în urma ploilor torențiale din Masivul Bucegi. Totodată, aceștia au folosit o motopompă pentru a reduce nivelul apei din albia pârâului Valea Jepilor Mici, prevenind astfel riscul revărsării și inundării zonelor locuite.

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