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Locale· 1 min citire
Intervenție a pompierilor în Bușteni după ploile torențiale. Pericol de revărsare a pârâului Valea Jepilor Mici
FOTO: ISU Prahova
Pompierii au acționat în Bușteni pentru evacuarea apei din 10 gospodării afectate de viitura produsă în urma ploilor torențiale din Masivul Bucegi. Totodată, aceștia au folosit o motopompă pentru a reduce nivelul apei din albia pârâului Valea Jepilor Mici, prevenind astfel riscul revărsării și inundării zonelor locuite.
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