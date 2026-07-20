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Intervenție contracronometru în Bihor. Un bărbat a fost scos dintr-o fântână adâncă de cinci metri de pompieri

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 14:37

Un incident grav a avut loc luni în comuna Tămășeu, județul Bihor, unde un bărbat a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ cinci metri.La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari, care au reușit să-l scoată în viață și să-l predea echipajului medical pentru îngrijiri.

Bărbatul a fost transportat de urgență la spital

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bihor, incidentul a fost semnalat în dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Crişana" al judeţului Bihor, vineri seară, iar la locul indicat de apelantul numărului unic 112 au fost mobilizaţi operativ un echipaj de salvare din medii ostile vieţii din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Oradea şi echipajul de pompieri paramedici al Staţiei Săcueni.

"După evaluarea situaţiei, doi salvatori au coborât în fântână cu ajutorul scării culisabile, au imobilizat victima şi au evacuat-o în siguranţă, folosind targa din dotare", precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, bărbatul a fost preluat de echipajul de pompieri paramedici, care l-a evaluat, i-a acordat primul ajutor calificat şi l-a transportat ulterior la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor.


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