Intervenție contracronometru în Bihor. Un bărbat a fost scos dintr-o fântână adâncă de cinci metri de pompieri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 14:37

Un incident grav a avut loc luni în comuna Tămășeu, județul Bihor, unde un bărbat a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ cinci metri.La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari, care au reușit să-l scoată în viață și să-l predea echipajului medical pentru îngrijiri.

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