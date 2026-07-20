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Locale· 1 min citire
Intervenție contracronometru în Bihor. Un bărbat a fost scos dintr-o fântână adâncă de cinci metri de pompieri
FOTO: News.ro
Un incident grav a avut loc luni în comuna Tămășeu, județul Bihor, unde un bărbat a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ cinci metri.La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari, care au reușit să-l scoată în viață și să-l predea echipajului medical pentru îngrijiri.
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