Mașină cu șase persoane, răsturnată lângă Cabana Ciucaș: patru victime, unele cu suspiciuni de fracturi - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 11:49

Patru persoane au fost rănite luni, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat în zona Cabanei Ciucaș, din comuna Măneciu, județul Prahova. În mașină se aflau șase oameni, iar două dintre acestea au scăpat fără răni.

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