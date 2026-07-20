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Locale· 2 min citire
Mașină cu șase persoane, răsturnată lângă Cabana Ciucaș: patru victime, unele cu suspiciuni de fracturi - VIDEO
Salvamont România
Patru persoane au fost rănite luni, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat în zona Cabanei Ciucaș, din comuna Măneciu, județul Prahova. În mașină se aflau șase oameni, iar două dintre acestea au scăpat fără răni.
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