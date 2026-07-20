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Mașină cu șase persoane, răsturnată lângă Cabana Ciucaș: patru victime, unele cu suspiciuni de fracturi - VIDEO

Salvamont România

Salvamont România

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 11:49

Patru persoane au fost rănite luni, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat în zona Cabanei Ciucaș, din comuna Măneciu, județul Prahova. În mașină se aflau șase oameni, iar două dintre acestea au scăpat fără răni.

Patru persoane au fost rănite în accidentul de la Cabana Ciucaș

Accidentul s-a produs în satul Cheia, într-o zonă greu accesibilă din apropierea Cabanei Ciucaș. Potrivit primelor informații, autoturismul s-a răsturnat în timp ce transporta șase persoane, iar patru dintre acestea au suferit mai multe traumatisme.

Victimele sunt conștiente, însă în unele cazuri există suspiciuni de fracturi. Celelalte două persoane aflate în mașină nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Echipajele SMURD au ajuns la locul accidentului

Pentru gestionarea intervenției au fost mobilizați pompieri militari cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SMURD, o autospecială de primă intervenție și comandă și un vehicul UTV. La fața locului au ajuns și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Echipajele medicale au început evaluarea celor patru victime, urmând ca acestea să fie coborâte până la ambulanțele SMURD. Transportul se desfășoară cu dificultate din cauza zonei în care s-a produs accidentul.

Salvamont participă la intervenția din zona Ciucaș

Salvatorii montani intervin alături de pompieri și echipajele medicale pentru preluarea persoanelor rănite. Aceștia ajută la deplasarea victimelor pe traseul de coborâre, până în punctul în care pot fi preluate de ambulanțe.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească starea exactă a persoanelor rănite și împrejurările în care autoturismul s-a răsturnat.

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